疫情埋變數 法人：台股觀望氣氛濃

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（中央社記者吳家豪台北17日電）美國科技股上週五走勢強勁，那斯達克指數收漲86.94點，但台灣多家企業陷入COVID-19疫情陰霾。法人表示，台股面臨疫情與升息隱憂變數，市場心態觀望，大盤仍以高檔整理看待。

美股上週五漲跌互見，銀行獲利欠佳拖累道瓊工業指數走勢，終場下跌201.81點，或0.56%，收在35911.81點；標準普爾500指數上漲3.82點，或0.08%，收在4662.85點。

科技類股走勢強勁，那斯達克指數上漲86.94點，或0.59%，收在14893.75點；費城半導體指數上漲88.771點，或2.33%，收在3900.610點。

台股14日多數類股走跌，僅靠半導體、電子與航運股撐盤，終場加權指數小跌33.6點，跌幅0.18%，收在18403.33點，成交值新台幣3316.95億元；指數週線再度收紅，全週彈升1.29%，大漲233.57點。

產業訊息部分，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，電信業者台灣大哥大16日宣布北北基、桃竹地區員工居家上班。中華電信表示，桃園、鶯歌等員工可視情況申請居家辦公；遠傳電信則持續提供員工彈性居家上班。

國泰金今天起將調配AB班分組居家辦公人力，並且全面暫緩舉辦室內50人、室外100人以上大型集會活動。

筆電代工廠仁寶桃園平鎮廠因2名員工確診，16日對平鎮廠員工及1月8日至1月15日相關進出人員進行全員篩檢，並立即啟動緊急應變及防疫措施。

法人表示，隨農曆年長假將至，雖台股力守各期均線，但在疫情升溫、升息鷹派氣盛影響下，多方偏觀望，盤勢維持高姿態整理。（編輯：楊蘭軒）1110117