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股匯齊跌 新台幣終止連4升收27.624元

2022/1/18 17:57
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）台股拉回修正，大跌逾百點，新台幣匯率跟著走弱，終止連4日升勢，今天收盤收27.624元，貶值1.7分，台北及元太外匯市場總成交金額17.66億美元。

美國10年期公債殖利率走高、衝擊科技股電子盤急跌，台積電午盤過後欲振乏力，聯發科等主要電子權值股翻黑，拖累台股終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線約18423點以及18500點、18400點兩個整數關卡。

外匯交易員表示，上午外資偏匯入，加上出口商進場拋匯，支持台幣走勢偏升，今天以27.61元開盤後，匯價迅速上攻，最高升抵27.535元，不過央行旋即進場表態抑制升幅，投信壽險也趁勢布局便宜美元，台幣由升轉貶，最低至27.626元。

外匯交易員指出，前陣子新台幣升勢較顯著，可以看出央行對於27.5元價位還是很在意，進場調節的動作明顯，但今天美元買盤湧現，央行調節力道比昨天小很多，可見央行目的是在於穩定市場情緒，「偏向防守，而不是主動出擊」。

由於農曆年關將至，出口商拋匯的實質需求持續，為台幣帶來支撐力道，外匯交易員表示，封關之前，新台幣欲弱不易，但台股表現及外資動向將牽動股匯市發展，也是觀察重點。（編輯：林淑媛）1110118

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