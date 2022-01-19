韓國公平會控操縱運價裁罰 貨櫃三雄股價淡定

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（中央社記者蔡芃敏台北19日電）韓國公平會以違法操縱運價為由裁罰23家船公司，金額約新台幣24.4億元。雖然貨櫃三雄名列其中，但股價似乎不受影響，今天在平盤附近遊走。

韓國公平會昨天針對23家航商裁罰962億韓元（約新台幣24.4億元），裁罰理由為過去15年操控韓國至東南亞間多條航線運價，包含現代商船、長榮、萬海、陽明等23家航商。

貨櫃三雄今天盤中表現淡定，長榮至平盤127元，萬海小跌1元，至165元，陽明下跌0.5元、至106元。

法人認為，罰款金額對航商獲利影響很小，且韓國調查期間為2003至2018年，不影響目前運價。此外，航商運價及相關收費，基本都會在一個月前供主管機關備查，目前應該沒有這個問題。

長榮初步裁罰金額為33.9億韓元。長榮表示，待收到相關資料後，將進一步釐清詳情，必要時提出行政救濟。

萬海初步裁罰金額115.1億韓元。萬海指出，罰款金額對公司財務、業務均無重大影響，收到處分書後將研議後續處理，維護公司權益；陽明遭裁處罰款金額為24.19億韓元，陽明已委請律師協助處理以維護權益，對陽明財務狀況尚無重大影響。（編輯：郭無患）1110119