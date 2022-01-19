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台積電腿軟台股跌百點 盤中18300關卡震盪

2022/1/19 11:21（1/19 12:01 更新）
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台股19日早盤下探18209.62點，跌169.02點，隨後跌幅收斂至百點左右，在18300點關卡附近震盪。（中央社檔案照片）
台股19日早盤下探18209.62點，跌169.02點，隨後跌幅收斂至百點左右，在18300點關卡附近震盪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北19日電）美股大跌，台股今天早盤下探18209.62點，跌169.02點，隨後跌幅收斂至百點左右，在18300點關卡附近震盪；台積電腿軟，聯發科與鴻海則力守紅盤。

由於高盛集團（Goldman Sachs）財報疲弱拖累金融類股，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將加速升息，科技股湧現賣壓，華爾街股市主要指數今天收盤皆重挫，影響台股走勢。

至11時17分左右，台股加權指數來到18241.89點，下跌136.75點，跌幅0.74%，成交值新台幣1459.69億元。

觀察權值股表現，台積電今天一度下跌11元，盤中來到651元，隨後跌勢收斂至下跌6元，至656元，聯發科今天力守紅盤，上漲5元，至1110元；大立光今天下跌5元，至2100元；鴻海上漲近5%，至104元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，費半指數重挫，台股早盤大跌近170點，加上昨日跌約140點，幾乎已反映利空，隨後台股跌勢收斂，投資市場相對淡定理性；盤中低點雖測試18200點月均線附近，後來都有守住，顯示目前仍會維持盤整格局。（編輯：楊蘭軒）1110119

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