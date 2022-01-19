材料漲工資貴 110年營造工程物價指數飆13年最大漲幅

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）營造成本驚驚漲，建商大喊吃不消。根據主計總處國情統計通報，110年營造工程物價指數大漲10.94%，不只遠高於109年的1.42%，更創下13年來最大漲幅。

主計總處指出，除了國際相關材料價格上揚，近年台商回流熱潮延續，帶動建廠需求，以及半導體業者擴大投資，均使工程量體大幅成長，推升國內營建勞務及材料需求。

若將110年以來的營造工程物價指數與109年同期相比，可以發現漲勢十分顯著，5月起漲幅均呈雙位數，7月上漲13.71%，更是97年9月以來最高紀錄。

直到去年12月，營造工程物價指數受到材料類價格轉弱影響，漲幅收斂至11.32%，但110年全年平均仍上漲10.94%，是98年以來最大漲幅。

營造工程物價指數可概分為材料及勞務2大類，主計總處指出，材料類指數較109年上漲13.73%，其中權重最大、占比達19.5%的金屬製品類，漲幅高達28.82%，主要受到國際廢鋼行情上揚，使得鋼筋、鋼板及型鋼分別上漲38.69%、38.61%及25.11%所致。

材料類中的機電設備類也上漲逾1成，則是因國際銅價行情走高，帶動電線電纜大漲逾3成。

去年常常看到建商大喊缺工，從主計總處資料也可看出，勞務類上漲6.36%，其中工資類上漲6.54%，原因就是建廠等需求急迫，推升工資所致。（編輯：趙蔚蘭）1110119