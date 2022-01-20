美股齊跌升息變數 法人：台股恐高檔震盪

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（中央社記者潘智義台北20日電）美股齊跌，加上時間近農曆年封關，又有美國聯邦準備理事會（Fed）可能加速升息等不確定因素，法人認為，台股近期恐高檔震盪。

道瓊工業指數下挫339.82點或0.96%，以35028.65點作收；標準普爾500指數挫跌44.35點或0.97%，收4532.76點；科技股那斯達克指數下跌166.65點或1.15%，收14340.25點；費城半導體指數下挫115.05點或3.09%，收3612.19點。

台股19日收在18227.46點，下跌151.18點，跌幅0.82%，成交值新台幣2556.83億元，加計盤後交易約2615.84億元。

產業訊息方面，凌陽科技考量3G相關智慧財產權市場價值驟減，董事會19日決議，清算100%持股子公司凌陽電通的權益。

鴻海19日晚間公告，透過子公司再砸5000萬美元（約新台幣13.8億元）投資電動車子公司；子公司Foxconn Assets Management LLC.取得Foxconn EV Technology Inc.股權，持股比例28.6%。

波羅的海乾散貨指數（BDI）創去年2月以來新低。航商認為，受中國鋼鐵減產、巴西暴雨影響鐵礦砂生產，導致近期BDI走勢疲弱；由於今年散裝新增運力有限，需求看漲下，預計散裝市場自第2季起轉強，市況有望維持去年水準。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社電訪時表示，距農曆年台股封關剩沒幾個交易日，封關後美國聯準會公開市場委員會 （FOMC）召開會議，提前升息、縮減購債都是變數，對金融市場而言，資金壓力必然存在。

黃文清指出，美股財報週持續到農曆年後也是變數，台股今天下跌，接著整理都不令人意外，但不至於反轉翻空；因基本面好，低檔有支撐，尤其台積電法人說明會釋出正面消息，去年第4季獲利好，今年第1季展望佳，今年資本支出高，加上漲價議題，造就強勁基本面。

他認為，在觀望氣氛下，農曆年前台股指數是「上有鍋蓋，下有鐵板」，既難創新高，下檔也有強力支撐，在不確定因素下，除握有金融或油價相關塑化股，投資人不妨適度降低持股，是較安全的策略。（編輯：楊蘭軒）1110120