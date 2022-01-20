土洋對作 新台幣區間整理小升1.5分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）美股持續下挫，台股今天也震盪收低，不過股匯不同調，新台幣匯市因外資匯出、一度走貶，午後則在出口商拋匯帶動下翻升，收盤收在27.636元，小升1.5分，台北及元太外匯市場總成交金額15.025億美元。

台股封關前資金持續退場、買盤呈現觀望，加上美股修正，拖累台股盤中一度大跌逾百點；台股中場雖在航運、營建類股走揚下翻紅，但台積電尾盤遭賣單摜壓，台股終場小跌9.18點，收在18218.28點，守住18200點關卡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，不過出口商農曆年前有拋匯的實質需求，為台幣帶來支撐，呈現土洋對作；兩股力道拉鋸之下，新台幣匯率震盪整理，今天開盤價為27.64元，最高27.612元、最低27.66元。

外匯交易員分析，隨著美債殖利率攀升，反映市場對聯準會（Fed）升息的預期，加速調整資產配置，不只外資匯出，投信、壽險的美元買盤也湧現，使得台幣走勢震盪；但出口商年前拋匯潮延續，短線新台幣應呈區間整理。（編輯：趙蔚蘭）1110120