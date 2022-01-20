新台幣太強 銀行投資收益不敵匯損連2年衰退

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（中央社記者謝方娪台北20日電）近兩年全球資金狂潮，本國銀行積極加碼投資有價證券，帳列成本金額大增新台幣1.79兆元，卻因新台幣連兩年強勢升值，投資淨收益連兩年呈現衰退。

近兩年受疫情干擾，各國央行實施貨幣寬鬆政策，全球迎來盛大的資金派對，國銀2021年11月存款總餘額達48兆1579億元，由於放款追不上存款增速，國銀存放差擴大至14.6兆元新高，存放比跌落至69.62%的史上新低點，連5月下滑。

為去化龐大資金，國銀近兩年積極進行投資配置，從投資有價證券帳列成本金額觀察，2018年國銀加碼投資4642億元、2019年加碼5754億元，加碼幅度約落在5000億元上下，2020年投資有價證券金額一口氣大增8859億元，2021年再大增9103億元，近兩年投資有價證券帳列成本大增1.79兆元。

國銀積極出手投資，並未反映在投資淨收益上，2021年國銀投資及其他淨收益僅1161億元，至少為近5年新低金額，年減10.89%，再往前看2020年投資及其他淨收益為1303億元，相比2019年更大幅縮水25.92%，投資淨收益連2年衰退。

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金管會銀行局副局長童政彰指出，近兩年國銀投資和其他淨收益金額呈現衰退，主因和新台幣強勢升值有關。即2020年新台幣升值5.6%、2021年升值2.95%，銀行海外資產受到匯率影響，兌換回新台幣時出現匯損。

據金管會統計，2021年國銀投資有價證券帳列成本金額達6兆9385億元，年增15.1%，全年稅前獲利達3369.8億元，年增7.8%，其中利息淨收益達5173億元，年增近400億元、增幅8.3%；手續費淨收益達1996億元，年增105億元、增幅5.6%；投資及其他淨收益1161億元，年減142億元、相比2020年縮水10.89%。（編輯：張均懋）1110120