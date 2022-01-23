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郭台銘：2022動盪但充滿機會 厚植實力迎疫後新局

2022/1/23 16:47
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海今天下午舉行線上嘉年華活動，創辦人郭台銘透過預錄影片致詞表示，2022是動盪但充滿機會的一年，而機會永遠是留給準備好的人；掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局。

郭台銘在線上致詞時先向鴻海員工、眷屬及0至6歲的鴻海寶寶們拜早年，並表示每一年到此時都很開心，因為可藉由「鴻海嘉年華」見面，謝謝大家一年來的辛苦。今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍然嚴峻，只能線上見面，希望明年可擺脫疫情，面對面歡聚一堂。

郭台銘說，2021對全球企業而言，是充滿變數與挑戰的一年，他要感謝劉揚偉與各級員工的辛勞付出，讓鴻海在變局中仍然站穩腳步，在創新與穩健中大步向前，繳出漂亮成績單。

他並說，回顧過去這一年，他覺得很感恩，感恩能平平安安，也感恩老天爺讓自己、讓永齡、讓鴻海公司，有為社會做事與貢獻的機會，謝謝董事長劉揚偉的支持，讓BNT疫苗的採買與捐贈一切順利。

郭台銘指出，當疫情肆虐時，相信所有人都感受到，平安健康才是最真實的幸福。展望未來，他自我期許要為人類健康做出更多貢獻。

郭台銘強調，疫情為全球帶來變局，在此變局之中，掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局，「2022是動盪但充滿機會的一年，而機會永遠是留給準備好的人」。（編輯：楊蘭軒）1110123

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