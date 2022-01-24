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台股一度狂殺逾200點 盤中台積電領軍穩軍心【更新】

2022/1/24 09:08（1/24 10:56 更新）
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台股24日早盤一度重挫216.97點，來到17682.33點，摜破季線約17833點。（中央社檔案照片）
台股24日早盤一度重挫216.97點，來到17682.33點，摜破季線約17833點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）美股連續重挫加上本土COVID-19疫情衝擊多頭信心，台股早盤一度重挫216.97點，來到17682.33點，摜破季線約17833點，隨後台積電、鴻海、聯發科穩住軍心，指數跌幅收斂。

截至10時48分，加權股價指數下跌2.21點、為17897.09點、成交值新台幣1623.93億元。台積電早盤低點637元未破前低，盤中翻紅；鴻海更是一路維持在平盤之上，讓早盤信心崩潰的多頭看見一絲曙光，電子股指數盤中也由黑翻紅，成為多頭希望。

法人表示，台股短線急跌超過800點，加上農曆年前僅剩最後3個交易日，以及本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，都讓投資人抱股過年信心薄弱，急著跳車；所幸季線支撐力道仍強，逢低承接買盤不弱，若收盤可收在季線之上並止穩，配合國際股市跌勢告一段落，台股有機會在季線附近築底。官股券商低檔回補的標的為觀察指標。

投顧認為，台股創1個月新低，且形態以實體長黑，摜破萬八大關及先前的上升趨勢線，暗示短多慣性有所改變，盤勢回穩時間恐將拉長。

考量目前盤勢仍未出現長下影線、十字轉折等落底訊號，投顧指出，台股仍有震盪回測壓力，加上櫃買指數的半年線217.33也是岌岌可危，代表大盤、個股暫時都沒有止跌跡象。金牛年封關在即，買盤觀望氣氛恐將更加濃厚，預期盤勢即使反彈，短線空間也會相對有限。（編輯：楊蘭軒）1110124

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