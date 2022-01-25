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外資大出逃 新台幣收27.717元創1個月新低

2022/1/25 18:18
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）國際股市劇烈震盪，台股慘成外資提款機，封關前夕重挫，退守17700點；新台幣匯率則呈現土洋對作，外資猛烈匯出，出口商大舉拋匯，新台幣兌美元今天收盤收27.717元，貶2.1分，創1個月新低。

國際股市持續動盪，亞股今天一片慘綠，台股難逃頹勢，今天開低震盪走低，盤中一度重挫餘300點，指數終場收跌287.92點，摜破17846點季線，收在17701.12點，力守17700點關卡。

外資今天更大舉倒貨、賣超台股達473.45億元，並於匯市瘋狂匯出，拖累新台幣匯率跟著走弱；新台幣兌美元今天開盤價為27.70元，最高27.687元、最低27.727元。

外匯交易員表示，外資美元買單大舉湧入，不過出口商農曆年前也有拋匯的實質需求，今天猛力拋匯，收斂新台幣貶勢；雙方你丟我撿之下，成交量能隨之放大，台北及元太外匯市場總成交金額達19.605億美元。

外匯交易員分析，美國聯準會即將公布會議結果，市場普遍預期態度偏鷹，加上烏克蘭情勢緊張，均使金融市場氛圍保守觀望；台股將於26日封關，外資可能傾向落袋為安，自台股提款後匯出，但出口商年前拋匯需求將帶來支撐，短線新台幣匯率可望續呈盤整格局。（編輯：張均懋）1110125

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