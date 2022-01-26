證交所：近20年農曆年開紅盤日有14年上漲

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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所統計，自2002年至2021年的20個農曆年春節後開盤日，收盤有14年上漲、6年下跌。

今天是台股農曆封關日，開紅盤日為2月7日。

證交所發布新聞稿指出，上述其間農曆年春節後開盤日，以2021年2月17日指數收在16362.29點，上漲559.89點、漲幅3.54%最大；另以2020年1月30日指數收在11421.74點，下跌696.97點、跌幅5.75%最大。

證交所統計，今年農曆年全年集中市場加權指數上漲1872點，漲幅約11.85%。

今天是農曆年封關日，台股集中交易市場以17674.4點作收，下跌26.72點，跌幅約0.15%，較2021年底的18218.84點下跌544.44點，跌幅約2.99%。

農曆年封關日集中市場股票總市值新台幣54兆7975.06億元，較去年農曆年封關日（2021年2月5日）總市值48兆1567.37億元增加6兆6407.69億元，增幅約13.79%。（編輯：張均懋）1110126