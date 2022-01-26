更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

證交所：近20年農曆年開紅盤日有14年上漲

2022/1/26 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所統計，自2002年至2021年的20個農曆年春節後開盤日，收盤有14年上漲、6年下跌。

今天是台股農曆封關日，開紅盤日為2月7日。

證交所發布新聞稿指出，上述其間農曆年春節後開盤日，以2021年2月17日指數收在16362.29點，上漲559.89點、漲幅3.54%最大；另以2020年1月30日指數收在11421.74點，下跌696.97點、跌幅5.75%最大。

證交所統計，今年農曆年全年集中市場加權指數上漲1872點，漲幅約11.85%。

今天是農曆年封關日，台股集中交易市場以17674.4點作收，下跌26.72點，跌幅約0.15%，較2021年底的18218.84點下跌544.44點，跌幅約2.99%。

農曆年封關日集中市場股票總市值新台幣54兆7975.06億元，較去年農曆年封關日（2021年2月5日）總市值48兆1567.37億元增加6兆6407.69億元，增幅約13.79%。（編輯：張均懋）1110126

延伸閱讀
台股牛年大漲1872點 每位股民平均賺55.83萬元台股本週上揚149.05點 造紙股漲幅最大台股本週上漲129.12點 航運股漲幅最大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀