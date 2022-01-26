肥貓資訊全都露 27日公布上市公司董監酬勞供檢視

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（中央社記者潘智義台北26日電）上市公司如果不賺錢，但董監事卻坐領高薪，這種「肥貓」最受市場關切；台灣證券交易所27日將公布109年度上市公司董事及監察人酬金實際支領情形，讓投資人檢驗。

證交所今天透過新聞稿指出，27日在公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」項下 （https://mops.twse.com.tw/mops/web/ t119sb04），揭示國內上市公司及第一上市公司所申報109年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

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為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所表示，將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的上市公司資訊，包括公司代號、公司名稱、109年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，期望達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金目的。

證交所說明，投資大眾可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比，以及平均每位董監酬金，證交所並在各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考。（編輯：張均懋）1110126