願協助台新金釋股 財政部發5點聲明

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（中央社記者吳佳蓉台北27日電）媒體報導，經法院調解，財政部將協助買回台新金手中彰銀持股，惟承接價格仍各有堅持，財政部今天5點聲明表示，願洽商潛在買方協助台新金釋股，不過價格與數量尚未定案，也呼籲台新金履行對金管會承諾。

工商時報今天報導，台新金與財政部25日於最高法院調解庭中，雙方達成由「財政部協助買回台新金手中彰銀持股」共識，惟雙方對價格仍各有堅持，台新金期待以每股新台幣18.22元釋出，財政部則設定以17.65元買入，落差0.57元，雙方3月將再行調解確認最後結果。

對於媒體報導，台新金控不予回應。財政部則發出5點聲明進行說明。

第一，財政部與台新金就彰銀經營權爭議案，根據最高法院建議，雙方同意進行調解。

第二，台新金控向金管會承諾，於一定期間內釋出全數彰銀股權，此事並非財政部義務，惟考量為促成調解成立，基於協助立場，積極洽商潛在買方承接台新金轉讓的彰銀股權，並就承受價格及數量等，提出務實可行方案，希望達成調解，解決雙方長期爭議，已充分展現財政部之善意及努力。

第三、財政部表示，調解過程均尊重調解委員的職權行使，秉持最大誠意及善意，積極研擬並提出可行方案，惟和解條件如價格、數量等，仍應符合交易實務、市場行情，並考量潛在買方承接能量，以公平、合理，且可受公評條件辦理。

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第四、對媒體報導「調解雙方達成多數共識，執政高層希望儘快和解落幕，財政部因此有壓力」，財政部說明，目前該案仍在最高法院調解中，未感受到任何壓力，報載價格數量並未定案，財政部願意秉持善意協助台新金控釋股，但最後仍要考量潛在投資人意願辦理。

第五、財政部呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解，建議台新金仍需履行其對金管會承諾，方有機會促成本案圓滿落幕。（編輯：潘羿菁）1110127