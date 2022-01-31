想跟丈夫永遠在一起 女子選17號刮中100萬

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（中央社記者梁珮綺台北31日電）春節到，很多人會選擇購買刮刮樂試手氣，一名女子想跟丈夫永遠在一起，選擇17號作為自己的幸運號碼，果然刮出「2000萬超級紅包」3獎、新台幣100萬元。

台彩表示，新竹市一名的年輕女子到投注站指定購買17號的刮刮樂，刮的時候特別緊張，每個區塊都仔細刮乾淨，並請店員協助對獎，確認中獎金額後趕緊打電話給丈夫報喜，女子表示，希望與相愛的丈夫永遠在一起，才挑選17號，沒想到幸運中獎。

另外一名刮出百萬獎的是新竹縣的一名50歲男子，則在「老天爺的安排」下中獎。

男子喜歡10號，平常有購買彩券習慣，多選擇10號，也曾幸運中過獎，當天挑選刮刮樂時，發現有2張「2000萬超級紅包」並排在一起，剛好2張都是10號，當下覺得真是「老天爺的安排」，2張都買。

果然，其中一張中100萬元，男子表示，將善用這筆錢做公益、行善念，財神爺才會再次降臨。

根據台彩資訊，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元有5個，二獎「200萬加BMW汽車」共9個，三獎100萬元多達650個，截至29日止，已刮出1個頭獎、2個二獎、121個三獎。（編輯：蘇志宗）1110131