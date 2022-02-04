更多編輯台推薦新聞：
書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台
產經

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

亞股漲多跌少 投資人密切關注美國就業報告

2022/2/4 18:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，休完農曆年假的香港股市恢復交易首日，無視美股跌勢收漲逾3%。亞馬遜公司（Amazon）財報優於預期，在週末假期前增添市場樂觀氣氛。

然而，歐洲央行出人意料立場傾向鷹派，讓投資人更加擔心歐洲央行將撤除疫情期間的刺激經濟措施。

今天稍晚將公布的美國就業數據受到萬眾矚目，這項數據通常被聯邦準備理事會（Fed）作為政策決定的參考依據，下週出爐的通膨報告也備受期待。

隨著經濟重新開放，就業市場也走上復甦軌道，聯準會表示感覺有足夠的空間，可以從3月啟動升息來對抗飆升的通膨。目前通膨率處於40年高點。

評論家表示，今天即將出爐的就業報告若數據強勁，將使聯準會3月可能採取更加鷹派政策的說法再起，也就是屆時可能升息50個基點，而非通常宣布的25個基點。

農曆新年休市3天後，今天恢復交易的港股領漲亞股，漲幅逾3%。阿里巴巴和騰訊等科技巨擘與權重股，都是這波漲勢的主要推動力，匯豐等金融股買氣也旺。

東京、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收漲。威靈頓股市收跌。上海和台北股市仍因為農曆新年休市。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110204

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族