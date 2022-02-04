亞股漲多跌少 投資人密切關注美國就業報告

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（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，休完農曆年假的香港股市恢復交易首日，無視美股跌勢收漲逾3%。亞馬遜公司（Amazon）財報優於預期，在週末假期前增添市場樂觀氣氛。

然而，歐洲央行出人意料立場傾向鷹派，讓投資人更加擔心歐洲央行將撤除疫情期間的刺激經濟措施。

今天稍晚將公布的美國就業數據受到萬眾矚目，這項數據通常被聯邦準備理事會（Fed）作為政策決定的參考依據，下週出爐的通膨報告也備受期待。

隨著經濟重新開放，就業市場也走上復甦軌道，聯準會表示感覺有足夠的空間，可以從3月啟動升息來對抗飆升的通膨。目前通膨率處於40年高點。

評論家表示，今天即將出爐的就業報告若數據強勁，將使聯準會3月可能採取更加鷹派政策的說法再起，也就是屆時可能升息50個基點，而非通常宣布的25個基點。

農曆新年休市3天後，今天恢復交易的港股領漲亞股，漲幅逾3%。阿里巴巴和騰訊等科技巨擘與權重股，都是這波漲勢的主要推動力，匯豐等金融股買氣也旺。

東京、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收漲。威靈頓股市收跌。上海和台北股市仍因為農曆新年休市。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110204