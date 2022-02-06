證交所：休市期間全球政經穩定 對台股應無重大影響

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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台股虎年7日將開紅盤，證交所今天表示，由於全球政經情勢相對穩定，且地緣政治未出現立即風險，推估對春節後台股表現應無重大不利影響。

台股春節期間休市，為掌握國內外政經及疫情發展，金管會循例成立應變小組，由金管會主委黃天牧擔任召集人，邀集各局與證期周邊單位，分析國際重大事件、股市表現。

證交所今天發布新聞稿表示，觀察春節期間國際股市變化，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，不過，假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升。

此外，美國企業陸續公布財報，與台灣供應鏈合作較為密切的企業營運表現穩定，預期對台股上市公司營運基本面及股價應無負面影響。

地緣政治風險方面，證交所表示，俄烏情勢雖緊張，但仍有機會透過外交談判解開僵局。儘管情勢加劇市場對石油供需平衡擔憂，在石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）緩步增產計畫下，推升國際油價創下7年新高。

全球股市雖存有不確定風險，目前表現相對穩定且普遍呈現回升。證交所統計1月27日至2月4日間，美國道瓊工業指數漲2.7%，那斯達克漲4.1%；亞洲方面，日經指數漲1.6%，韓國首爾股市上漲1.5%、港股恆生指數漲1.2%。

證交所表示，由於全球政經情勢相對穩定，且地緣政治未出現立即風險，加以國內疫情控制得宜，對春節後台股表現應無重大不利影響。春節後股市即將開盤，證交所提醒投資人仍須持續關注國際政經情勢與國內疫情變化。（編輯：黃國倫）1110206