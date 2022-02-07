台股虎年休市美股震盪上揚 法人：開紅盤收漲機率7成

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台股今天農曆虎年開紅盤，春節休市期間美股四大指數上漲，但震盪劇烈，期間台積電ADR下跌近1.2%，儘管蘋果（Apple）和超微（AMD）財報優，但臉書（Facebook）母公司Meta財測差，股價重挫。

法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）暗示被動縮表，對股市資金仍造成影響。台股春節休市期間，美股和歐股等劇烈波動，台股今天虎年開盤，指數震盪難免，不過按照以往統計，台股農曆春節後開盤日收盤上漲機率達7成。

美股4日漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌21.42點，或0.06%，收在35089.74點。標準普爾500指數上漲23.09點，或0.52%，收在4500.53點。以科技股為主的那斯達克指數上漲219.19點，或1.58%，收在14098.01點。費城半導體指數上漲20.526點，或0.60%，收在3453.074點。

台股加權股價指數1月26日農曆牛年封關收在17674.4點，下跌26.72點，跌幅約0.15%，較前一週下跌224.9點，跌幅約1.26%，當週產業別指數全面走跌。

根據統計，台股在農曆牛年指數上漲1872點，漲幅11.84%，不過台股在牛年封關日未能收紅，是2017年以來農曆年封關未能收紅的一年。

觀察三大法人動向，1月26日牛年封關三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超178.46億元，其中外資及陸資賣超151.06億元，外資賣超聯電10萬7224張居冠，其次為鴻海、國泰智能電動車、台積電。

台灣證券交易所在1月26日統計，從2002年至2021年的20個農曆年春節後開盤日，收盤有14年上漲、6年下跌。法人統計，從1999年到2021年的23個農曆春節後開盤日，收盤有16年上漲、7年下跌，收漲機率約7成。

根據統計，台股農曆虎年春節封關休市期間，美股1月25日至2月4日，道瓊指數上漲792.01點，漲幅約2.31%；科技股那斯達克指數上漲558.72點，漲幅4.13%；標準普爾500指數上漲144.08點，漲幅3.31%；費城半導體指數上漲102.22點，漲幅3.05%。台積電美國存託憑證（ADR）期間跌幅約1.19%，聯電（ADR）跌幅約2.56%，日月光ADR微增0.28%。

日本和韓國股市在台股休市期間漲幅各約1.6%和1.5%，港股漲幅約1.16%。

Google母公司Alphabet擬分拆、超微和亞馬遜（Amazon）財報亮眼等帶動股價；蘋果財報優，期間股價上漲7.9%；不過社群網站臉書母公司Meta股價在美國時間3日暴跌26%，創下美國企業市值單日最大跌幅，主要是Meta財測令市場失望。

蘋果1月28日公布去年第4季財報，iPhone、Mac、穿戴和居家、服務等四大項產品單季營收創高，iPad營收年減。蘋果預期第1季業績可望較去年同期成長，有機會創同期新高。蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，預期第1季蘋果產品受供應鏈影響程度，低於去年第4季。

美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）於美東時間1月26日公布最新貨幣政策聲明，不只釋出3月升息訊號，還透露縮減資產負債表原則，暗示進行量化緊縮（QT）時，不是出售債券，而是到期不再購買。

法人指出，縮表意味債券價格將下跌，殖利率可能走揚，美債殖利率走高，對資金吸引力也增加，可能影響股市資金移動。

投信法人指出，儘管聯準會暗示被動縮表策略，不過對股市資金仍將造成影響，加上台股農曆春節休市期間，包括美股、亞股、歐股等國際主要股市劇烈波動，台股今天農曆虎年開盤日，指數震盪難免。

國內產業訊息方面，環球晶公開收購世創一案破局後，環球晶6日宣布，將啟動擴產計畫，原規劃用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，今年至2024年總資本支出達新台幣1000億元，環球晶估今年營收可成長兩位數百分比。

大立光5日公布1月自結合併營收新台幣37.29億元，月減17%、年減19%，主因進入傳統淡季，1月拉貨動能較去年12月下滑，符合公司先前預期。

手機晶片廠聯發科1月27日法人說明會，去年營收與獲利同創歷史新高，稅後淨利新台幣1118.73億元，年增170%，每股純益70.56元，去年第4季稅後淨利301.48億元，季增6.3%，刷新單季新高，單季每股純益18.99元。（編輯：楊蘭軒）1110207