永豐金：確診行員恢復良好 永康分行7日起正常營運

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永豐金指出，日前有員工確診的台南永康分行，自7日起恢復正常營運。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者謝方娪台北7日電）防範疫情升溫，永豐金農曆春節前配發快篩劑給全體員工，永豐金今天指出，目前員工回報快篩結果皆為陰性，另日前有員工確診的台南永康分行，自今天起恢復正常營運。

防範春節期間潛在染疫風險，永豐金農曆春節前配發快篩劑給全體員工，鼓勵員工返回職場前先快篩，快篩陰性再返回工作崗位，目前員工回報快篩結果皆為陰性。另基於分散染疫風險，永豐金今天宣布即日起，部分總行員工啟動居家上班。

永豐金統計，目前銀行居家上班比例19.5%、證券30%，分行及分公司則兼顧營運不中斷與業務推動原則，全員上班。

日前永豐銀行台南永康分行有員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），永豐金今天指出，確診員工回報復原狀況良好、其他員工會居家隔離至2月9日、自主健康管理至2月16日，銀行已派鄰近單位員工支援，今天開始恢復正常營運。

因應Omicron本土疫情，永豐金農曆春節前啟動強化防疫措施，金控與各子公司辦公大樓恢復門禁管制，謝絕外賓、訪客進入；目前全台永豐銀行分行、永豐金證券分公司等營業單位，除既有醫療口罩、面罩及隔板等防護外，加配手套等防疫物資防杜感染風險，各營業據點也持續加強清消。（編輯：林克倫）1110207