法人：台股基本面正向 蓄勢挑戰萬八

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（中央社記者江明晏台北8日電）美股今天延續震盪走勢，終場多半收低，台股昨日開紅盤大漲225.9點，收在17900.3點。法人指出，台股基本面正向，儘管有升息和縮表等隱憂，後市估仍震盪盤堅，本週有機會反彈到18000點至18200點區間測試。

在貨幣政策疑慮和烏克蘭緊張情勢影響下，美股今天延續震盪走勢，終場多半收低。道瓊工業指數小漲1.39點，以35091.13點作收。標準普爾指數下挫16.66點或0.37%，收在4483.87點。

科技股那斯達克指數跌82.34點或0.58%，收14015.67點。費城半導體指數微跌0.74點或0.02%，收3452.33點。

由於企業獲利良好，沖散了市場對政策即將收緊以及地緣政治緊張的憂心，在礦業類股上漲推升下，歐股今天反彈收高。

倫敦FTSE 100指數漲升57.07點或0.76%，以7573.47點作收。法蘭克福DAX 30指數勁揚107.08點或0.71%，收在15206.64點。巴黎CAC 40指數漲57.87點或0.83%，收7009.25點。

台股7日大漲225.9點，收在17900.3點，成交值新台幣3050.7億元。三大法人合計賣超49.81億元。其中，自營商賣超9.28億元，投信買超23.54億元，外資及陸資賣超64.07億元。

法人指出，台股基本面正向，儘管有升息和縮表等隱憂，台股後市仍看震盪盤堅，台股本週有機會反彈到18000點至18200點區間測試。（編輯：楊蘭軒）1110208