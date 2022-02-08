國泰金三大防疫措施 供快篩試劑給第一線員工

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（中央社記者蘇思云台北8日電）國泰金今天表示，內部實施三大防疫措施，包括提供快篩試劑給第一線員工、持續採取分流與遠距辦公、全台服務櫃台提升防疫規格，盼共同防堵疫情。

國泰金控今天發布新聞稿，說明國泰金控暨旗下子公司的三大防疫措施。

第一，提供快篩試劑給第一線員工。國泰人壽提供快篩試劑給全台57個對外服務據點與3個機場櫃台服務人員，以及近期疫情熱區（桃園與高雄）、其他地區較常接觸外部客戶的內外勤同仁。

此外，國泰世華銀行也在農曆年前統一發放快篩試劑給全台165家分行所有員工、清潔與保全人員。

國泰金表示，第二，持續採取分流、異地及遠距辦公，金控及子公司於農曆年前即已開始實施分流與異地辦公，並視工作性質進行部分遠距辦公。

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第三，全台服務櫃台提升防疫規格。國泰金表示，提供國泰人壽櫃台服務人員KN95口罩或雙層醫用口罩、防護面罩或護目鏡，櫃台裝設透明隔板，環境每天至少清潔3次以上，針對客戶經常接觸的物品，如櫃台桌面、防疫隔板等，服務完成後立即消毒。除了桃園地區，增加雙北、基隆、新竹、高雄地區服務據點的引導人員穿著防護衣。

國泰金表示，在國泰世華銀行部分，櫃台透明隔板維持擺設，並優先針對疫情嚴峻區域分行（桃園與新竹），提供KN95口罩、防護面罩與醫用手套，並委外專業消毒。除了加強桃園、新竹、高雄地區分行消毒頻率外，其餘分行也視需求彈性增加消毒頻率。（編輯：潘羿菁）1110208