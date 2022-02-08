外資賣超近25億 調節面板、晶圓雙雄

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天上漲66.26點，收在17966.56點，外資賣超近25億元，其中賣超居首位的是群創，聯電、友達、台積電等都在賣超前10名內，顯示外資調節面板股與晶圓雙雄。

台股今天早盤大漲逾百點，衝上萬八關卡，終場僅上漲66.26點，收在17966.56點，漲幅0.37%，成交值新台幣3132.18億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計買超2.52億元。其中，自營商賣超11.95億元，投信買超39.42億元，外資及陸資賣超24.95億元。

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根據外資賣超前10名排行，第1名為群創，賣超約2.5萬張，後續依序為新光金、國泰智能電動車、聯電、友達、中信電池與儲能、元大滬深300正2、台積電、華航、宏碁，顯示外資賣超標的集中面板、晶圓代工、航運股等。

外資買超前10名個股，第1名為華邦電，買超逾1.8萬張，其次依序為大成鋼、緯創、玉山金、旺宏、鴻海、長榮、合庫金、彰銀、南紡。（編輯：張均懋）1110208