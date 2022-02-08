投資人靜待美通膨數據出爐 亞股漲多跌少

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（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，在此同時投資人靜待本週稍晚將出爐的美國通膨數據。由於各國央行將結束低利率時代，今年以來股市震盪的特性料將持續。

亞股昨天走勢分歧，今天早盤則走高，受惠於投資人逢低買進帶動，以及美國1月非農業就業人口增幅高於預期，讓人對經濟復甦狀況感到安心。

美國通膨數據將於10日出爐，預料將看到上個月物價再度攀漲。美國去年12月通膨率創下40年來最高紀錄。

各國央行兩年前推出超寬鬆貨幣政策，以防經濟受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但如今物價飆漲已促使他們收緊貨幣政策。同時多國央行也已經升息，美國聯邦準備理事會（Fed）3月是否會首度上調利率成為眾所矚目的焦點。

儘管美國財經首長沒有提供升息明確的時間表，但有關今年將升息幾次和幅度多少的揣測四起。目前華爾街對升息次數的預測從3次到7次不等。

這股不確定的氛圍已對今年全球股市造成影響，有評論家警告股市波動會加劇。

由於新聞報導，美國將放寬前總統川普對日本鋼鐵實施的進口關稅，東京股市聞訊收漲。雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、曼谷、上海、台北和馬尼拉股市都收漲。

香港股市收跌，受累於有報導指出，阿里巴巴主要股東日本軟體銀行集團（SoftBank）計劃減持部分阿里巴巴股票，使阿里巴巴承受壓力。雅加達股市收盤也微跌。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110208