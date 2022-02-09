鴻海拚毛利率 今年雲端伺服器和零組件成長可期

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海集團今年積極布局毛利率較高的產品，外資法人指出，鴻海看好CSP產品受惠美系兩大客戶拉貨，並擴充鏡頭模組和聲學元件等零組件，有助今年集團毛利率表現。

鴻海集團積極擴充較高毛利產品線，美系外資法人表示，鴻海正向看待今年全球伺服器市場成長，預估成長幅度約5%至9%區間，其中雲端服務供應商（CSP）產品可望成長兩位數百分點。

法人指出，鴻海集團在全球伺服器電子代工服務（EMS）市占率達到50%，其中30%屬於CSP服務，預估今年CSP服務占比可望再提升，主要受惠美系兩大客戶需求拉貨，也可望帶動今年鴻海集團在CSP服務的毛利率表現。

市場人士先前透露，鴻海旗下工業富聯在美國威斯康辛州廠區新產能，就以伺服器和雲端運算用網通設備製造為主。

鴻海在去年11月中旬法人說明會中預期，今年雲端網路產品需求看好，CSP表現強勁，網通產品需求在5G應用帶動下延續到今年。

在零組件部分，美系外資法人表示，鴻海今年在連接器市占率穩定，今年積極擴充鏡頭模組和聲學元件等較高毛利產品，擴大後鏡頭模組供應；此外鴻海也積極研發車用和智慧型手機鏡頭鏡片。

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技去年10月初完成收購Sound Legend Limited及旗下中國鎮江奧音科技，透過此收購案擴展布局聲學元件技術。

觀察鴻海主要產品毛利率，另一美系外資法人先前分析，消費電子產品毛利率約3%至4%、電腦終端產品毛利率約3%至4%、網通產品約6%至8%、CSP產品毛利率約8%至12%；元件包括連接器、半導體、鏡頭模組等平均毛利率在雙位數百分點。

鴻海先前透露，布局零件和組件可提升毛利率，整體來看零件毛利率可到20%至30%，組件毛利率約10%，系統組裝毛利率僅3%。（編輯：楊凱翔）1110209