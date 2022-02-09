台股盤中漲逾140點後降溫 18100點得而復失

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（中央社記者吳家豪台北9日電）台股今天開高走高，電子與航運族群買氣回溫，指數盤中一度大漲超過140點、衝上18111.2點，但資金快速輪動到中小型個股，大盤漲勢收斂至百點內，18100點得而復失。

權值股開高震盪，晶圓代工廠台積電開高7元，早盤高點至637元、漲幅1.43%，突破5日線後拉回，漲幅收斂至1%以內；鴻海早盤漲0.95%，隨後拉回至平盤105.5元；近期表現強勢的聯發科獲外資與本土券商給予買進評等，今天盤中漲0.46%，來到1110元。

IC設計類股今天表現亮眼，高速傳輸IC廠創惟1月營收達新台幣4.31億元，月增13.27%，年增123.67%，寫下單月新高，今天盤中股價高點至240元、漲幅逾8.5%，創掛牌以來新高。

遊戲股也獲買盤青睞，歐買尬、辣椒、華義盤中都攻上漲停，來到158元、61.3元、150.5元。（編輯：潘羿菁）1110209