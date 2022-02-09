AMPA系列展4月虛實登場 近600企業報名規模成長1倍

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（中央社記者梁珮綺台北9日電）車用指標展AMPA系列展將在4月採虛實整合模式登場，外貿協會表示，線上展預計4月11日率先登場，已有150家廠商報名，實體展規劃4月20日至23日舉行，今年近600家廠商報名、使用1200個攤位，較去年成長1倍。

AMPA系列展「台北國際汽車零配件展」及「台北國際車用電子展」將於4月開展，受到全球疫情改變展覽型態，今年採取虛實整合模式。線上開展時間為4月11日至24日、實體展為4月20日至23日。

貿協表示，實體展將在南港展覽館一館舉行，近600家廠商使用1200個攤位，規模較去年成長1倍，汽車零配件指標廠如南晃交通、彰茂企業、泰茂實業都共襄盛舉。

由於電動車崛起，今年AMPA系列展將展出相關零配件，將是展覽重點，全球前10大電源供應器製造商飛宏科技、特斯拉供應商大亞電線電纜及健和興端子皆參展。

貿協說明，實體展報名踴躍，線上展也不遑多讓，吸引裕仁工業、大邁佳科技等150家廠商參展，展品品項有汽車零配件、汽車製造檢修相關設備、機車零配件、電動車相關零配件等，展出時間為4月11日至24日。

貿協進一步指出，參觀者可透過簡易預約登記參加線上展，瀏覽廠商產品型錄之餘，也能線上聊天，與廠商深入洽談。

貿協表示，台灣2021年汽車零配件出口金額高達79億8594億美元，較2020年成長14%，尤其對中國、墨西哥以及德國出口更是大幅成長，金額均逾4000萬美元，顯示中國及歐洲汽車供應鏈需求熱絡。（編輯：潘羿菁）1110209