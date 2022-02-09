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台股2/300

外資買超逾百億元 加碼面板航空金融股

2022/2/9 18:15
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（中央社記者吳家豪台北9日電）台股今天由權值電子股領漲，終場勁揚185.2點，收在18151.76點。外資及陸資買超新台幣104.12億元，主要加碼面板、航空及金融股，以友達買超2.97萬張最多。

台股今天成交值達2940.63億元，三大法人同步買超，合計買超176.66億元；自營商買超32.31億元，投信買超40.23億元，外資及陸資買超104.12億元。

觀察外資買超前10名個股，有望受惠於美中貿易戰轉單效應的友達、彩晶高居前兩名，分別買超2.97萬張、2.33萬張；記憶體大廠華邦電買超2萬張，名列第3。

外資買超第4至10名依序為玉山金1.7萬張、長榮航1.58萬張、群創1.54萬張、華航1.39萬張、開發金1.31萬張、元大滬深300正2 1.24萬張、中信金1.15萬張。

投信加碼標的以航空、IC設計、記憶體為主，前5名為長榮航1.69萬張、智原4096張、華航3874張、華邦電3638張、鴻海2221張。（編輯：趙蔚蘭）1110209

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