亞股隨華爾街漲勢收高 市場關注美將公布通膨數據

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（中央社香港9日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市漲勢收高，同時投資人也密切關注美國明天公布的通膨數據。此外，俄羅斯和烏克蘭緊張情勢出現緩和跡象，也對股市帶來支撐。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談後表示，他看到莫斯科和基輔之間就烏東衝突進行會談的可能性，以及緩和緊張的「具體務實解決之道」。

外界對美國聯邦準備理事會（Fed）的抗通膨計畫頗多臆測，全球股市今年初出現劇烈震盪，投資人試圖以聯準會可能自3月起展開一連串升息的情況來布局。

由於科技股易受升息影響，沒了低廉資金的前景對科技股的打擊尤其大，但華爾街三大指數昨天在科技股帶動下走高，亞股今天也隨著上揚。

其中以港股漲勢最為強勁，恆生指數在權值股阿里巴巴大漲6.8%帶動下，終場上漲超過2%。

今天稍早受到日本軟體銀行（SoftBank）可能拋售持股的市場臆測拖累下，阿里巴巴股價重挫，隨後軟銀否認，阿里巴巴股價反彈，領漲港股。

儘管如此，投資人仍對美國明天將公布的通膨數據感到不安。

通膨攀升將對聯準會造成壓力，迫使聯準會啟動更積極的緊縮貨幣政策，反之，較疲軟的通膨數據則可減緩壓力。

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美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）表示：「通膨攀升的速度持續比許多人預期的還快，如今央行急著追上，控制物價壓力。」

日股基準日經225指數收漲1.1%，來到27579.87點。上海綜合股價指數漲0.8%，收3479.95點。雪梨、吉隆坡和台北等股市收盤漲逾1%，其他如新加坡、威靈頓、首爾、雅加達和馬尼拉等股市也收高。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110209