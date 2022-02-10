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台股一度翻黑震盪96點 力守18200大關

2022/2/10 11:08（2/10 11:19 更新）
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（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台股今天開高走低，一度翻黑至盤下，震盪逾96點，電子權值股穩定軍心，力守月線、18200點關卡。

台股早盤指數高點至18241.39點，上漲89點，不過漲點收斂，一度翻黑至18145.04點。截至11時，指數來到18231.83點，上漲80.07點，成交量為新台幣1618.25億元，力守月線約18180點。

觀察電子權值股走勢，台積電、聯發科走勢平穩，台積電上漲8元，至約641元，聯發科上漲2.65%，至1160元。股王矽力-KY漲3.84%，至4060元；矽晶圓族群止跌反彈，環球晶盤中上漲逾3%，台勝科漲幅超過5%。

自虎年開紅盤以來，航空雙雄股價表現強勢，但歷經3天強漲後，今天開高震盪，貨櫃三雄股價則在平盤附近遊走。

法人認為，台股農曆年後展開補漲行情，指數站回萬八關卡，為2月份行情揭開序幕。指數守穩季線之後，短期5日均線已向上翻揚，加上外資認錯回補買超台股，且法說旺季及財報利多支撐，指數有望持續盤堅。（編輯：潘羿菁）1110210

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