日月光投控去年第4季每股賺7.2元創高 全年同締新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠日月光投控去年第4季認列處分中國大陸4廠獲利，拉高單季稅後獲利至新台幣309.16億元，季增118%，每股稅後純益7.2元，創單季新高；2021全年稅後獲利639.08億元，每股稅後純益14.84元，也創歷史新高。

日月光投控今天下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季綜合損益，去年第4季合併營收1729.36億元，較去年第3季1506.65億元成長15%，比2020年同期1488.77億元增加16%。去年第4季合併毛利率19%，較去年第3季20.4%減少1.4個百分點，比2020年同期15.6%增加3.4個百分點。

日月光投控並公布去年第4季合併營業利益196.15億元，營益率11.3%，較去年第3季12.2%減少0.9個百分點，比2020年同期7.6%增加3.7個百分點。

去年第4季日月光投控稅後淨利309.16億元，較去年第3季141.76億元大增118%，比2020年同期100.44億元增加208%，創歷史單季新高。去年第4季每股稅後純益（EPS）7.2元，優於去年第3季EPS 3.29元和2020年同期EPS 2.35元。

日月光投控指出，去年第4季受惠新台幣兌美元匯率升值，業外匯兌收益增加新台幣4.96億元，另外按照權益法認列獲利約1.92億元，此外，業外非營業獲利達180.69億元，包括子公司處分利益以及雜項收益，扣除其他業外支出，去年第4季業外獲利達到177.21億元。

法人指出，日月光投控去年12月初公告，出售子公司GAPT Holding Limited股份及中國日月光半導體（昆山）股權等中國大陸4廠給智路資本，交易金額14.6億美元（約合新台幣404億元），認列處分淨利益約6.3億美元（約合新台幣174.3億元），相關獲利在去年第4季認列。

累計去年全年日月光投控合併營收5699.97億元，較2020年的4769.78億元成長20%，創歷年新高。去年合併毛利率19.4%，較2020年16.3%增加3.1個百分點；去年合併營業利益621.25億元，營益率10.9%，較2020年7.3%增加3.6個百分點。

累計去年日月光投控稅後淨利639.08億元，較2020年275.93億元大增132%，創歷年新高，去年每股稅後純益14.84元，優於2020年EPS 6.47元。

觀察去年第4季日月光投控在半導體封測營收應用，其中通訊占比約50%，電腦占比約16%，汽車、消費電子和其他占比約34%；前十大客戶比重占比約56%。（編輯：楊蘭軒）1110210