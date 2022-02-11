通膨壓力籠罩美股重挫 分析師：台股恐陷震盪

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國消費者物價升幅高於預期，通膨壓力壟罩下，市場憂心激進升息，美股重挫；1月營收連續2個月創新高的台積電，ADR也不敵賣壓，尾盤翻黑。分析師表示，台股恐陷震盪，業績亮眼個股撐盤。

美國1月消費者物價指數（CPI）大幅上升，通膨年增幅創40年來最高紀錄，市場憂心聯邦準備理事會（Fed）將激進升息來對抗通膨，助長金融市場對聯準會下個月將升息50個基點（兩碼）的揣測。

美國勞工部表示，1月消費者物價指數較上個月上升0.6%，較去年同期則大增7.5%，創1982年2月以來最大年增幅，已連續第4個月高於6%。去年12月CPI月增0.6%，年增7.0%。

美股早盤跌幅雖一度收斂，但仍不敵重重賣壓，道瓊工業指數挫跌526.47點或1.47%，以35241.59點作收。標準普爾500指數下滑83.10點或1.81%，收4504.08點。科技股那斯達克指數大跌304.73點或2.10%，收14185.64點。費城半導體指數下挫117.62點或3.22%，收3536.10點。

分析師表示，台股本週在虎年開紅盤之後一路往上走，已經連漲4個交易日，並越過月線18187點反壓，直逼前波高點18575點而來，外資近2個交易日也買超逾200億元，顯示在牛年封關前賣壓紓解，外資「認錯」買回台股；不過，美股波動劇烈，恐仍波及台股表現。

法人也提醒，元月效應失敗，留下長上影線，2月指數若收黑、月KD交叉向下，出現長線賣出訊號，中長線就要注意。由於今年市場變數多，包括3月升息、下半年減債，都不利資金面，高檔震盪須嚴控資金比例，反彈沒過高都應該減碼應對。（編輯：楊蘭軒）1110211