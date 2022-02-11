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長榮1月營收創新高 股價逆勢走揚

2022/2/11 09:43
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（中央社記者蔡芃敏台北11日電）長榮今年1月營收衝上新台幣568.41億元，年增99.9%，再度寫下歷史新高。不受台股今天下跌百點影響，長榮股價逆勢走揚，早盤高點135元，上漲2.27%，站穩所有均線。

運價續居高檔，加上農曆年前業者趕工出貨，長榮營收表現淡季不淡，1月營收再寫新猷，月增8.8%，年增99.9%。

法人分析，每年第1季通常是航運淡季，不過長榮營收卻超車去年10月的旺季表現。顯示貨櫃航運依然供不應求，今年首季營運淡季不淡，看好全年獲利有望明顯跳升。

交通部統計，長榮今年貨櫃新船下水量約19萬3400 TEU（20呎貨櫃）。法人指出，長榮今年新船將投入營運，全球市占率將明顯提升，且新船下水時間偏重今年上半年，有利趕在第3季旺季貢獻營收。

此外，根據金管會新規，119家資本額達百億元以上的上市櫃公司，自今年起須公告前一年度自結財務資訊，時限為年度終了後75日內。

換言之，貨櫃三雄必須提前在今年3月上旬公告去年度自結財報。法人指出，去年海運市場獲利大好，再創新高無疑義，財報及股利行情將會提前發動。（編輯：楊蘭軒）1110211

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