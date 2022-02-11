更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南高中生確診曾參加冬令營 學校已停課
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300

美股重挫拖累 台積電營收亮眼不漲反跌7元

2022/2/11 09:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）台積電1月業績表現亮麗，營收達新台幣1721.76億元，創歷史新高。只是受費城半導體指數重挫影響，台積電今天股價表現疲弱，不漲反跌，早盤一度達642元，下跌7元。

受惠高效能運算相關應用需求、汽車電子市場持續回溫，智慧手機的季節性影響較近幾年和緩，加上調漲代工價格效益發酵，台積電1月營收攀高至1721.76億元，月增10.8%，年增35.8%，連續2個月營收創歷史新高。

美國消費者物價升幅高於預期，投資人憂心聯邦準備理事會將激進升息來抗通膨，引發美股重挫。道瓊工業指數下跌526.47點，跌幅1.47%；那斯達克指數大跌304.73點，跌幅2.1%。

費城半導體指數重挫117.62點，跌幅達3.22%。台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，收在124.71美元，下跌0.81美元，跌幅約0.65%。

台積電今天股價同步走跌，早盤一度達新台幣642元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至16.64兆元，影響大盤指數約58點。（編輯：楊凱翔）1110211

延伸閱讀
台積電開盤勁揚8元 市值增加2074億元費半指數重挫 台積電股價跌面臨17兆元市值保衛戰美股重挫台積電一度跌11元 台股暫守18300點
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀