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台積電回檔傳產接棒 台股跌幅收斂力守月線支撐

2022/2/11 10:57
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國通膨超乎預期，美股重挫，台股難逃波及，早盤一度下跌146點，台積電回檔壓抑指數表現，於平盤下震盪；在中小型股及傳產股接棒演出下，台股盤中跌幅收斂，力守月線支撐。

截至10時50分，加權股價指數下跌72.9點，為18265.15點，成交值新台幣1386.44億元。雖然台積電回檔造成指數壓力，但未觸及5日線約18123點，較國際股市抗跌，中小型股也有冒出頭的跡象，櫃買指數翻紅，表現相對強勢。

法人表示，台股虎年開紅盤以來氣勢如虹，接連越過季線及月線反壓，短線急漲超過600點，外資買盤也開始歸隊，近2個交易日買超約200億元，今天即使收黑，週線也確定可收長紅K棒，扭轉1月中以來的修正格局。

投顧認為，台股力守萬八關卡，且KD黃金交叉，站上月線反壓，若量能超過3500億元，加上權值股表態，台股仍有上攻空間，月線約18176點將是多空關鍵。

此外，投顧預期，美國聯邦準備理事會（Fed）將持續偏鷹立場，支撐美元指數在95附近整理，投資人應密切留意熱錢去向。（編輯：楊蘭軒）1110211

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