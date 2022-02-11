台股本週上揚636.54點 航運類股漲14.92%最多

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台灣證券交易所統計，11日台股收在18310.94點，較上週上漲636.54點，漲幅約3.6%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在18310.94點，較上週上漲636.54點，漲幅約3.6%，其中航運類指數上漲14.92%最大，資訊服務類指數上漲1.23%為最小。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲539.88點，漲幅約3.53%，未含電子類指數上漲888.11點，漲幅約4.58%，未含金融電子類指數上漲765.42點，漲幅約4.78%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類5282.79億元，占全體上市股票交易金額37.24%；航運類2615.47億元、占18.44%；電子零組件類1291.99億元，占9.11%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類12.86%、光電類6.16%、電子零組件類4.23%。

本週集中交易市場總成交金額1兆4859.92億元，全體上市股票成交金額1兆4185.73億元，股票成交量週轉率為2.61%。

累計今年初開盤迄今共23個交易日，集中市場總成交金額6兆7471.43億元，市場日平均成交金額2933.54億元，股票成交量週轉率12.22%，股票日平均成交量週轉率0.53%。

今天全體上市公司總市值為56兆7676.32億元，較上週1月26日市值54兆7975.06億元增加19701.26億元，增幅約3.6%。（編輯：張均懋）1110211