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股匯齊跌 新台幣收27.846元創逾3個月新低

2022/2/11 18:52
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美債殖利率衝高，嚇跌美股，外資今天呈現匯出，拖累新台幣匯率走弱，收盤收在27.846元，貶值2.1分，創下逾3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為13.83億美元。

聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bullard）釋出更為鷹派的言論，讓市場猜測聯準會對於升息的幅度或是時點可能更為激進，加上美國最新通膨數據超乎預期，美債殖利率飆破2%，美股道瓊指數也重摔逾500點。

美股重挫，台股遭池魚之殃，今天電子權值股賣壓壟罩下，所幸有金融股穩盤，盤中跌幅逐漸縮減，尾盤更靠台積電奮力一拉，指數收在今天最高點18310.94點，終場下跌27.11點。

外匯交易員表示，外資在台股呈現小幅買超，但在匯市一路匯出，加上美債殖利率飆到2%以上，加速資金重新布局，壽險、投信也同步敲進美元，使得新台幣偏弱整理，今天開盤價為27.848元，最高27.821元、最低27.859元。

外匯交易員表示，雖然台幣走弱，但出口商守在27.850元附近，伺機進場拋匯，使得匯價不至於大幅走貶，短線新台幣應續呈區間整理。（編輯：張均懋）1110211

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