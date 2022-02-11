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台股虎年首週漲3.6% 法人：類股輪動個股表現格局

2022/2/11 20:15（2/11 20:47 更新）
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台股虎年首週上漲3.6%，指數來到18310.94點。（中央社檔案照片）
台股虎年首週上漲3.6%，指數來到18310.94點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台股虎年首週上漲3.6%，指數來到18310.94點，站在所有均線之上，終止連2黑；法人表示，重量級法說會陸續登場，加上元月營收優於預期，但預料Fed升息前台股依舊受訊息面干擾震盪，呈個股表現、類股輪動格局。

台股虎年喜開紅盤，挾著全球股市彈升的多方氣勢，加權指數本週連5日日K線收紅，今天在台積電及金融股撐盤下，大盤開低走高，終場小跌27.11點，跌幅0.15%，收在18310.94點，成交金額2617.71億元，順利站穩萬八大關，也收復季線、月線等所有天期均線。

虎年首週在投信、融資及外資歸隊下，大漲636.54點，週線漲幅3.6%，平均成交量2971.98億元。

安聯投信台股團隊表示，市場反覆消化美國聯準會（Fed）可能加速收縮流動性的擔憂預期，雖然從K線看自開紅盤以來一路走高，但觀察跌深的高評價股走勢，相關干擾因子影響仍在。回到基本面，根據S&P 500已公布企業中，7成以上獲利優於市場預期，同樣情況也在台股許多科技股中見到，顯示第1季可能呈現淡季不淡，料在許多次產業都優於預期的狀況下，第2季可望迎來訂單預期的上修。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，開春以來台股大盤指數連續走高，週五受美股拖累小幅回檔，目前市場除憂慮聯準會加速緊縮外，俄烏局勢日益緊繃，台股短線將呈現高檔盤整格局，操作上建議選擇基本面強勁，具趨勢前景產業，如半導體、車用電子、太陽能、風電等，尤其值得注意綠能發展。（編輯：張均懋）1110211

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