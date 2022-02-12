南台灣愛喝手搖飲高雄店數居冠 嘉義市密度最高

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（中央社記者梁珮綺台北12日電）台灣人愛喝手搖飲，財政部統計去年前11月全台總計2.6萬家飲料店，較109年底成長1587家，不畏疫情影響逆勢成長；其中，高雄市飲料店家數4049家居全台之冠，若以密度觀察，則屬嘉義市最高，平均每萬人口中有22家。

不論是中午用餐或下午茶時間，來杯手搖飲料總能解饞，市場大餅吸引業者搶進，手搖飲料品牌與店數眾多，民眾選擇性多元。

財政部營利事業家數統計顯示，110年前11月全台共有2萬6514家飲料店，其中，有2萬1675家是冰果店及冷熱飲店，占比高達81%；另有3935家是咖啡店、263家為茶藝館、641家是酒店。

從趨勢來看，去年前11月飲料店家數較109年底增加1587家，並且按月增加，又以冰果店及冷熱飲店增加1394家最多。經濟部統計處分析，主要是台灣民眾喜愛手搖飲料，加上入門門檻低，吸引業者投入。

觀察飲料店分布，南台灣縣市店數名列前茅，高雄市飲料家數達4049家，居全台之冠，也是唯一店數破4000家的縣市；其次為台南市的3735家；第三名為台中市的3641家，第四至第六名分別為台北市、新北市與桃園市，六都占比逾7成。

若從店家數密度來看，則是嘉義市居冠，統計處指出，嘉義市人口僅26.5萬人，但飲料店數高達585家，平均每萬人口中有22家；至於高雄市，雖然飲料店為全台最多，但人口也多達274.9萬人，降低了飲料店密度，平均每萬人口中有14.7家。

統計處表示，台南市的飲料店家數密度排行第二，平均每萬人口中有20家，澎湖縣以19.5家位居第三，而新北市人口數超過400萬人，飲料店密度僅5.9家，排行最末。

統計處表示，中南部天氣炎熱，氣溫比北部高，加上店面租金相對便宜，推測是飲料店家數眾多的可能原因。

至於澎湖縣，雖然人口不多、僅10.6萬人，不過，當地以觀光為主力，每年吸引大批民眾前往，也助長飲料店家數密度升高；新北市則幅員遼闊，飲料店多集中在都會區，抑低家數密度。（編輯：潘羿菁）1110212