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台股萬八一度失守 盤中回測季線支撐

2022/2/14 10:55（2/14 11:33 更新）
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台股14日盤中一度大跌345點，最低來到17965.22點。（中央社檔案照片）
台股14日盤中一度大跌345點，最低來到17965.22點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北14日電）俄烏緊張情勢一觸即發，造成美股重挫，台股今天盤中一度大跌345點，最低來到17965.22點，摜破萬八關卡，回測季線約17934點支撐。電子權值股重摔，航運股貨櫃三雄逆勢走揚。

10時50分左右，加權指數來到17993.6點，大跌317.34點，成交值新台幣1564.03億元，8大類股全面下跌。

台積電盤中來到635元，下跌15元；聯電來到53.2元，下跌2.2元；大立光2060元，下跌50元；鴻海為103.5元，下跌2.5元。

受惠運價維持高檔以及1月業績亮眼，航運股貨櫃三雄股價逆勢上揚，長榮盤中來到135.5元，上漲4元；陽明為115.5元，上漲3.5元；1月業績表現不錯的萬海達185元，大漲13元，漲幅高達7.55%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪時表示，雖然俄烏情勢緊張，造成美股重挫、台股跟著大跌，但政治因素的衝擊來得又快又急，影響的時間、空間有限，主要還是投資人的信心層面，其實物價通膨、美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣緊縮政策影響遠大於俄烏局勢。

蔡明翰直言，俄烏情勢緊張只是短暫影響，若回歸產業基本面，對台積電的晶片銷售影響不大，整體產業結構不會改變，經濟展望仍然正向。

他建議，現階段類股、族群輪動快速，但外資保守，選股宜分散布局，中小型股較強勢，電子上游半導體族群較佳，金融股以金控較有表現機會，傳產則以運價優於預期的航運股、受原油價價上漲帶動的原物料股較適合考慮。（編輯：楊蘭軒）1110214

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