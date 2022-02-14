國產處分高雄土地 挹注EPS1.37元

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）國產建材日前處分高雄「悅誠廣場」，該案貢獻獲利約新台幣16.12億元，已在1月入帳，約挹注每股盈餘（EPS）約1.37元。

國產1月營收19.40億元，月減3.11％，年減6.84％。國產說明，1月台灣混凝土出貨量突破62.7萬立方米，國內銷售金額15.85億元，創歷年單月新高紀錄；不過，去年同期蘇州混凝土出貨量大，因基期較高，致集團營收未能突破歷史單月新高。

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國產也說，日前以總價23.5億元處分高雄「悅誠廣場」土地資產，已在1月入帳，貢獻獲利約16.12億元，約挹注每股盈餘（EPS）約1.37元。

展望後市，國產認為，營建景氣持續暢旺，不僅有前瞻基礎建設與科技業建廠加持，去年住宅建築執照創近27年最高紀錄，開工戶數也都站上高檔紀錄。在需求維持高檔下，混凝土出貨量看俏，且有望拉抬高單價混凝土出貨與獲利。（編輯：郭無患）1110214