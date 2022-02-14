仁寶缺料1月營收月減逾35% 和碩創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北14日電）筆電代工廠仁寶今天公布1月合併營收新台幣826.5億元，因缺料影響出貨，月減35.3%，年減9.4%，為近8個月新低。和碩產品需求仍佳，1月合併營收達1231.38億元，月減20.95%，年增49.41%，創同期新高。

仁寶接受中央社記者電訪表示，1月筆電出貨360萬台，月減200萬台，寫下近11個月低點，表現不如預期，主因是1月仍面臨IC缺料，部分訂單無法在農曆年前出貨。

仁寶表示，若料況改善，2月出貨會高於1月，3月將回到正常水準，推估今年第1季筆電出貨將季減兩位數百分比，但與去年同期相比將持平或小幅成長。

和碩1月筆電出貨75萬至80萬台，月減20萬至25萬台；1月桌上型電腦與主機板出貨65萬至70萬台/片，低於去年12月的70萬至75萬台/片。

和碩預估，資訊產品類別的筆電今年第1季出貨將季減15%至20%，桌上型電腦與主機板出貨將季減30%至35%；非資訊類別包含通訊產品和消費性電子產品，受到季節性因素影響，預估第1季出貨將季減。（編輯：趙蔚蘭）1110214