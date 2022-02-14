憂俄烏開戰 歐股早盤重挫、油價大漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦14日綜合外電報導）由於市場愈來愈擔心俄羅斯可能進攻烏克蘭，歐洲主要股市今天早盤大跌。英國倫敦國際石油交易所布倫特原油期貨價格一度攀漲1.3%，來到每桶95.69美元，創下逾7年來新高。

在亞洲各地股市普遍下挫後，英國倫敦FTSE 100指數今天早盤一度下跌2.0%，德國法蘭克福DAX 30指數與法國巴黎CAC 40指數雙雙重挫3.3%。

外匯交易公司AvaTrade分析師阿斯拉姆（Naeem Aslam）說：「（市場）憂心俄羅斯可能就要侵略烏克蘭，促使市場劇烈波動，投資人預期燃料價格會因為衝突而走揚，供應鏈亦將面臨更多瓶頸。」

「（美國的）拜登總統已跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話，但沒談出任何結果。」

華爾街股市11日已收黑。

東歐可能發生衝突的疑慮也促使亞股今天出現沉重賣壓，同時油價則大幅回彈，布倫特原油期貨價格一度攀漲1.3%，來到每桶95.69美元，創下逾7年來新高，令人又擔心起通膨困境。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110214