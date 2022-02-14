上櫃公司1月營收年增逾1成 持續穩定成長

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）台灣元月份出口值連續19個月正成長，櫃買中心統計已公告756家企業元月營收為新台幣2245億元，年增10.43%，櫃買中心表示，今年1月上櫃公司維持持續成長趨勢。

櫃買中心表示，因應111年農曆春節連續假期，上櫃公司111年1月營收公告申報期限延至2月14日止。經統計，截至111年2月14日下午3時30分止，已公告111年1月營收的上櫃公司計有756家公司（占全體上櫃公司96%），合計營收為2245億元，較110年1月同期營收增加212億元，成長約10.43%，維持110年度持續成長趨勢。

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其中半導體業、光電業、電子零組件業及其他電子業等產業仍持續大幅成長，顯示上櫃公司基本面表現穩健，不乏值得投資優質公司。

法人表示，隨著全球經濟持續復甦，5G、車用、資通訊等數位商品商機旺盛，加上國際原物料價格處於高檔，帶動台灣出口連續19個月正成長，出口值達399.8億美元，較去年同期再增加16.7%，預期今年全球經濟將延續成長步調，國內廠商亦積極布建新產線，加上半導體產業兼具進階產能及製程優勢，第一季出口可望維持雙位數增長態勢，堅實的經濟數據也有利成為台股震盪時的支撐。（編輯：黃國倫）1110214