台股欲振乏力收跌45.86點 法人：觀察季線支撐

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（中央社記者張建中新竹15日電）台股今天走勢震盪，盤中攀高至18085.91點，尾盤指數由紅翻黑，收在17951.81點，下跌45.86點。法人表示，17942點季線能否有效支撐及國際情勢變化，是近期重要觀察指標。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股曾在1月底一度跌破季線關卡，不過短短2、3天隨即站上季線，季線理應具有強勁支撐力道。

黃國偉說，台股季線若失守，虎年開紅盤以來的反彈，不排除可能視為是逃命波，恐不利台股後市表現，季線能否有效支撐是近期重要觀察指標。

他表示，經濟面的變化緩慢，且具可預估性；反觀地緣政治危機則較難預測，股市很可能受相關不確定因素影響，而出現劇烈震盪走勢。

黃國偉表示，觀察過去幾次戰事，股市通常會在戰前走跌，戰爭開打後，股市往往會以利空出盡反應。這次俄羅斯與烏克蘭緊張事件，歷史是否再次重演值得觀察。

分析師王兆立預期，台股短期可能維持區間震盪整理走勢，季線應具一定支撐力道；待地緣政治不確定因素釐清後，台股可能反彈，只是上檔18200點至18300點將面臨反壓。

隨著電子類股指數由紅翻黑，台股今天震盪收低，終場指數收在17951.81點，下跌45.86點，跌幅0.25%，成交值新台幣2318.4億元。（編輯：張良知）1110215