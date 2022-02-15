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俄烏衝突疑慮仍在 亞股連2日收黑

2022/2/15 18:51
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（中央社香港15日綜合外電報導）投資人擔憂俄羅斯即將入侵烏克蘭，使得亞洲股市今天大多延續昨天跌勢。但有初步跡象顯示，俄烏緊張情勢可能正在緩和，油價應聲回落。

法新社報導，自從美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週表示，近幾週在邊界集結10萬多大軍的俄羅斯「現在任何一天」都可能進攻烏克蘭，此後股市便陷入動盪。

外界十分擔憂，俄烏若開戰將造成重大經濟後果，因為兩國是石油、天然氣和小麥等重要原物料的主要供應國。這幾項原物料的價格近幾週也全都大漲。

不過，近期連串外交努力也露出一絲曙光。除了俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，與西方達成協議的可能性永遠存在；俄國國防部發言人也宣布，邊界部署兵力有部分已開始返回基地。

紐約外匯經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）表示：「地緣政治風險仍高，因為俄羅斯部隊仍在烏克蘭邊界附近；但本週發生軍事衝突的風險似乎已降低。」

美國股市昨天應聲由盤中低點回升，但終場仍寫下連續第2天收黑。油價更一度挫低2%，但其後跌勢收斂，且仍處於7年多高點，逼近每桶100美元大關。

東京和香港股市今天收盤皆下挫0.8%，雪梨、首爾、威靈頓、台北和馬尼拉股市也全數收低。但上海股市收高0.5%，曼谷和雅加達股市也收紅。新加坡股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110215

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