美公布中國世貿年度報告 指控未循市場導向原則

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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）美國貿易代表署今天向國會遞交關於中國世貿組織年度報告，指控中國未採取行動接受世貿組織與其規則所依循的市場導向原則，這對世界各地勞工與企業造成嚴重傷害。

美國貿易代表署（USTR）今天依循「2000年美中關係法案」向國會遞交中國履行世界貿易組織（WTO）承諾情況年度報告。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）針對今天公布的2021年評估報告指出，儘管中國在20年前加入世貿組織時做出承諾，中國並未採取行動接受世貿組織及其規則所依循的市場導向原則，相反的，中國保留並擴大國家導向的非市場經濟與貿易方式。

戴琪指出，中國的政策與作法挑戰世貿組織規則，並對世界各地勞工與企業帶來嚴重傷害，特別是在中國產業計畫鎖定的行業。

美國貿易代表署表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府正尋求多方措施，透過與中國的雙邊接觸與使用貿易工具保護美國勞工與企業，以解決中國貿易與經濟政策帶來的損害。美國政府的戰略還包括加強與盟邦和合作夥伴的往來，以便為解決中國造成的許多特殊問題，並為捍衛共同利益建立廣泛支持。

在這份長達72頁的報告中，美國貿易代表署指出，中國在加入世貿組織時，同意接受世貿組織開放的、以市場為導向的作法，也同意承擔義務與世貿組織規則，並做出承諾。但事實上，中國的國家導向、非市場經濟與貿易方式並未隨著時間推移而減少，反而增加，嚴重損害美國企業與勞工。

報告也指控中國長期無視並規避世貿組織規則，以實現其產業政策目標，採取不公平、非市場與扭曲的貿易政策，並企圖阻擾世貿組織監督機制。

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在談到美中第一階段貿易協議時，報告指出，中國並未實現購買美國商品的承諾，也未解決根本問題，包括中國持續干預產業政策與配套措施，對中國工業給予大規模財政資源與監管支持、對進口商品與服務採取市場准入限制等。

報告指出，美國會繼續追求與中國的雙邊接觸，尋求可以取得進展的領域，並採取更明確的國內貿易工具以確保美國勞工與企業得以有更公平的競爭環境，同時與盟友以及理念相近的夥伴更緊密、廣泛合作，建立支持解決重大問題的解決方案。（編輯：韋樞／陳惠珍）1110216