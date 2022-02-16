台股大漲 新台幣終結連4貶收平盤27.892元

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）俄烏緊張局勢緩和，美股聞訊大漲，台股也吹響反攻號角，新台幣匯率則終結連續4個交易日收低，今天收平盤27.892元，台北及元太外匯市場總成交金額14.49億美元。

俄羅斯入侵烏克蘭的危機暫緩，帶動美股勁揚，也激勵台股今天最高大漲近282點，終場收在18231.47點，上漲279.66點，收復月線和短期均線，重返18200點之上；三大法人同步買超，外資由賣轉買，今天買超台股達84.68億元。

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外匯交易員表示，台股強勁反彈，加上新台幣連日走貶促出口商積極拋匯，新台幣兌美元今天以27.88元開盤後，最高升抵27.845元，不過午後投信、壽險等美元買盤湧現，升幅迅速收斂，盤中最低至27.899元，終場則以平盤作收。

外匯交易員分析，雖然俄烏緊張局勢稍微趨緩，仍存在不確定性，市場也在觀望美國聯準會後續升息決策及談話，短線新台幣難脫區間整理格局。（編輯：黃國倫）1110216