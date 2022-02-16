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俄烏緊張局勢舒緩 亞股反彈收高

2022/2/16 18:49
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（中央社香港16日綜合外電報導）亞洲股市今天反彈收高，主要因俄羅斯表示，在烏克蘭邊界的部分軍隊已開始撤離，市場期盼莫斯科不會侵略烏克蘭，俄烏緊張情勢出現緩解跡象。

俄方說法雖尚未獲證實，但讓市場投資人大大鬆了一口氣。西方強權連日警告，俄國即將在近期入侵烏克蘭後，市場原本日益憂心東歐爆發衝突。

這項消息也有助於投資人將美國生產者物價再度超乎預估的數據擱置一旁。部分專家警告，生產者物價飆漲恐意味著消費者物價即將出現大幅攀升。

美國國安顧問11日表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能在任一天對烏克蘭發動攻擊，引發股市連番下挫。

但在俄羅斯國防部表示，近幾週來在烏克蘭集結的10萬多名大軍已開始撤離，返回基地後，市場士氣大振。

蒲亭和到訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）進行長達3個小時的會談後舉行記者會時證實，部分軍隊已撤回，並表示他願意尋求外交途徑解決這場危機，還說他「當然」不想要發生戰爭。

蒲亭說，他希望西方領袖傾聽他對北大西洋公約組織（NATO）向俄羅斯邊界擴張以及烏克蘭加入北約的疑慮。

莫斯科當局16日也宣布，軍事演習結束後，軍隊也將離開克里米亞。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，華府願意循「外交途徑」解決，但他也警告，俄軍「仍部署在威脅的位置」。

政治領袖對於俄方說法抱持警戒態度，投資人則樂見這項正面的發展。

連跌3天的華爾街股市三大指數昨天反彈走高，亞股今天接棒上揚。

日股日經225指數收盤強彈2.2%，來到27460.40點。港股恆生指數收漲1.5%，來到24718.90點。上海綜合股價指數收漲0.6%，來到3465.83點。

至於亞洲其他股市，首爾和馬尼拉股市勁揚近2%，雪梨、威靈頓和台北股市則上漲超過1%。新加坡和雅加達股市皆上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110216

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