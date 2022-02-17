台股大漲回補 法人：短線估箱型整理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）美股3大指數今天漲跌互見，台股16日因俄烏緊張局勢緩和，大漲279點，收在18231點，重返18200點關卡，補回之前空方缺口。法人預估，台股短線將在17900點至18700點區間箱型整理。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布的1月會議紀錄顯示，在聯準會對抗通膨之際，官員們討論了更積極升息的可能性，美股3大指數今天收盤漲跌互見。歐洲主要股市今天收黑。

道瓊工業指數下跌54.57點，跌幅0.16%。標準普爾指數上揚3.94點，漲幅0.09%。那斯達克指數下挫15.67點，跌幅0.11%。費城半導體指數揚升1.24點，漲幅0.03%。

俄烏緊張局勢緩和，激勵台股16日大漲279點，收在18231點，重返18200點關卡，也收復月線和短期均線，站回所有均線之上。

三大法人同步買超，合計買超118.05億元。其中，自營商買超10.04億元，投信買超23.33億元，外資及陸資買超84.68億元。

法人指出，俄烏衝突局勢和緩，台股16日補回之前空方缺口，盤勢回歸基本面，這2天是重要觀察期，預估台股短線在17900點至18700點區間箱型整理，回測17900點有支撐，上攻不排除有機會突破18700點。（編輯：楊蘭軒）1110217