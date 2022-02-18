中國進口水泥反傾銷稅 財部展開第2次落日調查

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）財政部對中國進口水泥持續課徵反傾銷稅的期限即將屆滿，財政部關務署今天發布新聞稿表示，將進行第2次落日調查，以維護產業公平合理貿易環境。按時程推算，今年第3季底結果可望出爐。

對自中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其熟料繼續課徵反傾銷稅案，財政部今天公告進行第2次落日調查。

關務署表示，台灣在100年5月30日起，對自中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅，106年2月20日公告繼續課徵，課徵期間將於111年2月19日屆滿5年，財政部已經在110年7月19日公告，國內同類貨物產業代表認有繼續課徵必要者，得於公告翌日起1個月內提出申請。

原案申請人台灣區水泥工業同業公會，也在110年8月18日提出繼續課徵的申請。

關務署進一步說明，依據申請人提供的資料，可合理懷疑，如果停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

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關務署解釋此案調查程序及時限，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第4項規定，財政部應自公告進行調查日起、6個月內，完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知的翌日起、2個月內完成認定，並通知財政部。

財政部則應在接獲經濟部通知的翌日起、10日內，提交財政部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。以上述時程推算，財部是否再繼續課徵反傾銷稅，今年第3季底結果可望出爐。（編輯：潘羿菁）1110218